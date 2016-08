MLB》再見背靠背紅不讓！太空人氣走光芒（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕再見背靠背全壘打!太空人在9局下寫下超驚奇劇本,柯瑞亞(Carlos Correa)、賈提斯(Evan Gattis)接連開轟,率領球隊以5:4逆轉氣走光芒。

兩隊前8局戰成3:3平手,光芒在9局上靠著馬特霍克(Mikie Mahtook)的陽春砲超前比數,帶著1分領先進入最後1個半局,並推出終結者卡洛米(Alex Colome)來把關,未料他一上來投的第一球就被柯瑞亞擊出右外野陽春砲,而下一棒賈提斯在纏鬥9球後開轟,兩人合力演出再見「Back to back」全壘打,太空人終場以5:4逆轉贏球,收下2連勝。