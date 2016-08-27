MLB》再見背靠背紅不讓！太空人氣走光芒（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕再見背靠背全壘打！太空人在9局下寫下超驚奇劇本，柯瑞亞（Carlos Correa）、賈提斯（Evan Gattis）接連開轟，率領球隊以5：4逆轉氣走光芒。

兩隊前8局戰成3：3平手，光芒在9局上靠著馬特霍克（Mikie Mahtook）的陽春砲超前比數，帶著1分領先進入最後1個半局，並推出終結者卡洛米（Alex Colome）來把關，未料他一上來投的第一球就被柯瑞亞擊出右外野陽春砲，而下一棒賈提斯在纏鬥9球後開轟，兩人合力演出再見「Back to back」全壘打，太空人終場以5：4逆轉贏球，收下2連勝。