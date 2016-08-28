韓職》牽制？還是砸人？林昌勇這樣傳球令跑者嚇傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕棒球場上快腿上壘總會造成投手壓力，讓投手小心看管並加以牽制，避免盜壘成功，但是南韓起亞虎後援投手林昌勇昨天在與斗山熊一役，牽制二壘跑者時往跑者頭上丟去，行為令人不解。

事發在9局上半，當時起亞虎以5：3領先，推出林昌勇登板關門，他順利抓下2個出局數後，對斗山熊打者吳載元投出四壞球保送，隨後吳載元盜向二壘，林昌勇疑似不滿吳載元偷看暗號，回身轉往牽制時，把球砸向吳載元，所幸他閃得快並未被砸中。

此舉也引發斗山熊教練團的不滿，上場抗議，而吳載元也一臉訝異地看著林昌勇，並與他交談幾句，最後裁判給予林一次警告，雙方沒有發生衝突。