亞洲挑戰盃》12人名單出爐 劉錚、戴維斯掛頭牌

2016/08/30 14:07

劉錚。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕7月底結束瓊斯盃賽事的台灣男籃，如今將出征伊朗打亞洲挑戰盃，12人名單也正式出爐，由劉錚、戴維斯、周儀翔掛頭牌，今年沒打瓊斯盃的簡偉儒、林郅為也出現在名單中。

台灣男籃在瓊斯盃以藍隊之名出征，最終拿下第3名；不過，瓊斯盃表現不俗的老將田壘與楊敬敏，旅美小將陳盈駿都確定無緣挑戰盃，「台灣噴射機」張宗憲因膝傷退隊。總教練閻家驊先前找來中鋒林郅為、射手簡偉儒與控衛呂濟而等3位SBL小將，如今林郅為、簡偉儒確定將披上國家隊戰袍，出征挑戰盃。

台灣本屆與菲律賓、印度身處預賽B組，隨後還得與A組中國、哈薩克與約旦交鋒，只要能取得戰績前4名就能和C、D共4隊，一同擠身8強之林。 台灣首戰將在10日遭遇印度、11日碰上菲律賓，12日開始則依分組排名遭遇A組3支球隊。

2016伊朗亞洲挑戰盃台灣隊12人名單

劉錚
周儀翔
戴維斯
胡瓏貿
李德威
周伯勳
蔣淯安
周柏臣
李維哲
胡凱翔
簡偉儒
林郅為

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