奧運》輿論關注南韓游泳隊偷拍案 總教練引咎辭職
2016/09/01 09:12
〔體育中心／綜合報導〕8月下旬，南韓游泳國家隊傳出男選手涉嫌在訓練基地的女更衣室裝偷拍設備，被首爾江東警察署逮捕。也有參加里約奧運比賽的另一位選手也因涉嫌共謀，必須前往警察署接受問訊。因為事件的輿論壓力，南韓游泳國家隊總教練安鍾澤於昨天（31日）宣布辭職。
南韓警方到鎮川郡的訓練基地調查並蒐證。（美聯社）
雖然南韓警方還沒結案，但輿論已經嚴重質疑南韓國家游泳隊管理不當與失職。安鍾澤表示，作為管理者，他對發生這樣可恥的事件必須出面承擔責任。
游泳隊女選手控訴教練團故意對此事置之不理：「今年4月，我們女選手才知道某選手從2013年就設置攝影機偷拍，傳聞另一名選手也是共犯。但當我們就此事向教練團求證時，教練團卻以里約奧運近在眼前，備戰訓練最重要為藉口搪塞我們。」
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