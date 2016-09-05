棒球》女子世錦賽 台灣分組第一晉6強複賽

〔記者石毓琪／綜合報導〕抱著輸不得的壓力，台灣隊今於預賽出戰香港隊打擊火力爆發，13：3拿下重要一勝，以C組第一晉級複賽。

台灣隊首戰面對強敵澳洲，12：4勢如破竹開胡，不料昨天1分差不敵美國，由於澳、美同樣坐擁2勝1敗，賽前1勝1敗的台灣隊唯有贏球才能晉級。

今天和香港交手，台灣隊首局靠著溫雅筑帶有2分打點的二壘打先馳得點，香港隊2上也利用安打和失誤追平，兩隊3：3陷入膠著，戰局自3下台灣隊開啟大局後逐漸明朗，2出局後楊佳蕙二壘打送回2分，接著陳禹璇、潘竹瑜、林佩蓉各自把握機會敲回打點，單局灌進7分奠定勝基，台灣隊在5、6下繼續把握機會進攻，6局以13：3力挫香港。

賽後同樣取得2勝1負的台灣、澳洲、美國，在比得失分率下，由台、澳晉級，與日本、南韓、委內瑞拉、加拿大挺進六強複賽。

台灣隊以C組第一晉級六強循環賽。（取自WBSC）