中職》義大犀牛2.8億賣富邦 11/1正式接手

〔記者郭羿婕／台北報導〕富邦金控今天宣布，由旗下創投的子公司富邦育樂與義大育樂公司簽署合作備忘錄，等交易正式完成後，富邦育樂將接下義大犀牛，正式進軍職棒，11月1日正式接手。

富邦確定接手義大犀牛，富邦育樂總經理蔡承儒（左）與義大育樂董事長楊森隆代表換約。（記者簡榮豐攝）

雙方今天下午4點召開記者會，宣布稍早已簽署合作備忘錄，雖雙方都不願證實轉手價碼，但據了解，轉賣總價碼是2.8億元，含轉賣金2.6億元及2000萬元球員簽約金，遠高於義聯集團2012年底買下興農牛的1.3億元。

至於領隊誰來當？記者會中一度提到富邦育樂總經理蔡承儒擔任領隊，富邦方面則表示，球隊經營事務確實是交給蔡承儒，但確定的領隊人選尚未決定。

富邦金控7日與義大犀牛簽署備忘錄，宣布接手中華職棒義大犀牛隊，富邦金控總經理許婉美（左二）、富邦育樂總經理蔡承儒（左）、義大育樂董事長楊森隆（右）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右二）出席。（記者簡榮豐攝）