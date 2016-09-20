謝淑薇沒領到千萬？網協：實際核銷金額由選手申報
2016/09/20 14:40
謝淑薇。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕謝淑薇砲轟補助款風波再起，今凌晨她又於臉書發文質疑何時收到網協的千萬補助款？
網協秘書長劉中興回應，核定補助金額的確達到千萬元，但實際核銷金額由選手申報，目前除了請體育署主計室加速查帳流程，協會方面也會確認單據，更歡迎謝淑薇一同來個「三方對帳」。
繼暗諷教育部曾指出她在多年間拿了國家5000多萬補助款，卻有極大落差後，謝淑薇今凌晨再於臉書質疑網協所說的1000萬元補助款流向，並酸說：「印象中也沒有一千萬呀…（這幾天要去掐手指算算）等等……該不會偷偷燒了一千萬冥幣給我，又跟2012倫敦奧運一樣，有四百萬暗槓起來沒通知選手團隊吧？」
劉中興指出，謝所提的5千萬數字不是網協公告，無法說明，但從體委會黃金計畫至體育署優秀選手計畫，協會經手對謝淑薇的核定補助款，應該有達到千萬元，不過實際核銷金額由選手申報，沒有申報完全的補助款，就會退回給國家。
「有些錢，謝淑薇根本沒有來核銷，她卻說她不知道，我們真的不予置評。」劉中興強調，如果經手謝的單據有作假或有疏失，願意負法律責任，但他也反問：「如果沒有怎麼辦呢？」眼下最好的辦法，就是請謝淑薇派代表一同來對帳，單方面在臉書放話，對於解決問題沒有幫助。
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