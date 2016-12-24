MLB》超狂！ 他35天轉隊5次寫大聯盟紀錄

羅林斯35天轉隊5次。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休季什麼都不做也可以締造紀錄？左投手羅林斯（David Rollins）做到了！

羅林斯今天被小熊隊從讓渡名單撿走，這是他自從11月18日以來第5度轉隊，可能寫下最短時間轉最多次球隊的紀錄。

根據大聯盟官網紀錄，11月18日羅林斯先被小熊從水手讓渡名單撿走，11月22日轉遊騎兵、12月2日轉費城人、12月14日被指定讓渡（DFA）、12日21日再回遊騎兵，然後今天再回到小熊。

羅林斯本季在水手隊出賽11場，戰績1勝1敗，防禦率7.71；小聯盟則出賽37場，戰績5勝0敗，防禦率3.77。他曾在2015年球季前，被大聯盟驗出使用禁藥，因而禁賽80場。