羽球》戴資穎年終賽獎盃鬧「三」胞 謎底揭曉

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕世界球后戴資穎兩度於超級系列賽年終賽女單決賽封后，她這趟從杜拜一口氣帶回兩座獎盃，其實家裡還有一座，原來是兩年前貨運公司運送不當，獎盃從中間破損，寫信去主辦單位反應，輾轉讓小戴自己從杜拜保護兩座獎盃回台，成為封后的一段小插曲。

如今戴資穎家中有三座年終賽獎盃，據悉，2014年年終賽冠軍得主都沒有獎盃運送破損的問題，唯獨發生在台灣外商貨運，戴家試圖透過賠償途徑，但因手續繁複放棄，最後寫信至杜拜年終賽主辦單位，對方願意再製作一個獎盃，這次由戴資穎親自運送回台灣，好在身邊多了姊姊戴靖潔一起搬。

但其實國際羽總獎盃並非首度發生壞損，里約奧運金牌中國好手諶龍今年於中國超級系列賽獲亞軍，他的亞軍小獎盃在頒獎台上一分為二，讓他非常尷尬，這段畫面也被網友瘋傳。

戴資穎年終賽兩座金盃展示在家中。（記者卓佳萍攝）

2014年年終賽冠軍獎盃從中間碎裂。（記者卓佳萍攝）

2014年冠軍盃因運送不當，從中間破碎。（記者卓佳萍攝）