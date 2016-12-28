足球》足壇年終最大獎 C羅第3度抱走年度最佳球員

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間今天（28日）凌晨，阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行一年一度的寰宇足球年度典禮，葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）獲得個人第3座年度最佳球員獎。

寰宇足球年度典禮從2010年開始，2011年正式設立年度最佳球員獎，C羅成為首位3度獲獎的球員，過去法爾考（Falcao）、里貝里（Franck Ribery）與梅西（Lionel Messi）也曾獲得寰宇足球年度最佳球員稱號。

雖然C羅因為與皇家馬德里待在訓練基地，無法出席頒獎晚會，但他透過視訊連線的方式發表獲獎感言：「無論是對自己，還是對皇家馬德里、葡萄牙國家隊來說，今年都是如夢似幻的一年。」

C羅透過視訊連線發表獲獎感言。（美聯社）