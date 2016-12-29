MLB》自由市場剩餘潛力股 美媒點名2位皇家右投
2016/12/29 08:14
霍契佛有剛動完手術的隱憂，但每9局可飆9.6K。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕2017年即將到來，大聯盟自由球員的選擇越來越有限，美國媒體《MLB Rumors》今天點名10位可能在新球季反彈的投手，將是各隊補強戰力的優先選擇。
10位投手分別是羅斯（Tyson Ross）、安德森（Brett Anderson）、費斯特（Doug Fister）、艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、阿瓦瑞茲（Henderson Alvarez）、霍蘭（Greg Holland）、霍契佛（Luke Hochevar）、史托倫（Drew Storen）、巴雷特（Aaron Barrett）與佛布許（Charlie Furbush）。
羅斯吸引最多球隊注意，他在2013-15年總計516.2局，防禦率僅3.07，本季因傷僅出賽1場，許多球隊希望能以複數年合約網羅；費斯特則是沒有傷痛問題，本季先發多達32場，防禦率4.64，若能找回製造滾地球的能力，將會是可靠的輪值投手。
名單也包括霍蘭、霍契佛兩位皇家投手，前者曾經是聯盟最好的終結者之一，生涯145次救援成功，本季因為Tommy John手術報銷，明年將回歸賽場；霍契佛同樣有剛動完手術的隱憂，但每9局可飆9.6K，三振能力吸引各隊目光。
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