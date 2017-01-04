NBA》就是愛馬刺！ 台灣球迷飛了2萬公里追星

〔體育中心／綜合報導〕台灣有不少馬刺球迷，本賽季紛紛從台灣飛到聖安東尼奧來看比賽。今又有兩名球迷飛了1萬3000英哩（約近2萬1000工李），跑到馬刺主場《AT&T中心球場》看球，並與球星吉諾比利（Manu Ginobili）合照。

馬刺今在主場出戰暴龍，球隊官方推特在賽前PO照，有兩名台灣球迷拿著看板找球星吉諾比利（Manu Ginobili）合照，看板上寫著「I'm here for MANU」，並用圖畫來顯示，這兩名從台灣先飛到德國，再飛到加州，接著到德州來看馬刺，總路程長達1萬3000英哩。

.@manuginobili out here making days. #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/oGPBt4niDl — San Antonio Spurs （@spurs） 2017年1月4日