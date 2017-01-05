MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選

田中將大揭密魔球的握法（左）。（取自YouTube）

〔體育中心／綜合報導〕談到快速球，許多人直覺想起查普曼（Aroldis Chapman）的百英里火球。不過最速未必最犀利，不少美國網友認為，田中將大去年7月18日對紅襪霍爾特（Brock Holt）的一顆90.3英里（約145.2公里）魔球才是2016年全大聯盟最犀利的快速球。

田中將大這顆伸卡球引起美國廣大討論後，日本節目也曾製作專題探討，田中將大本人揭密這顆魔球的握法是食指靠著縫線，然後中指貼在食指旁邊，就能投出這顆有橫移效果的快速球。

2016年最噁快速球排行榜：

1.田中將大90英里速球：

2.查普曼103英里速球

3.桑契斯95英里速球

4.歐斯奇98英里速球