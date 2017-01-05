MLB》年度最變態滑球 他的「觸身三振」當選

〔體育中心／綜合報導〕滑球是許多投手絕佳的三振武器，印地安人米勒（Andrew Miller）便是靠這顆球種在去年季後賽大殺四方。回顧2016年球季最驚艷的滑球，莫過於塞爾（Chris Sale）的「觸身三振」。

5月2日，塞爾對決金鶯重砲川柏（Mark Trumbo），2好3壞時一記滑球竄進內角，不料橫移幅度過大，不僅川柏揮棒落空遭三振，球最後的落點竟然是他的膝蓋，形成非常罕見的「觸身三振」。

2016年最噁滑球排行榜：

1.塞爾

2.史托倫

3.達比修

4.米勒

5.羅默