MLB》年度最變態滑球 他的「觸身三振」當選
2017/01/05 14:11
〔體育中心／綜合報導〕滑球是許多投手絕佳的三振武器，印地安人米勒（Andrew Miller）便是靠這顆球種在去年季後賽大殺四方。回顧2016年球季最驚艷的滑球，莫過於塞爾（Chris Sale）的「觸身三振」。
5月2日，塞爾對決金鶯重砲川柏（Mark Trumbo），2好3壞時一記滑球竄進內角，不料橫移幅度過大，不僅川柏揮棒落空遭三振，球最後的落點竟然是他的膝蓋，形成非常罕見的「觸身三振」。
2016年最噁滑球排行榜：
1.塞爾
2.史托倫
3.達比修
4.米勒
5.羅默
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》強森只花半分鐘 率熱火擒國王止敗2017/01/05 15:17
-
NBA》碰也不行？ 魏少上籃他被判犯規（影音）2017/01/05 13:39
-
NBA》末節嚇出冷汗 老鷹力克魔術奪4連勝2017/01/05 12:25
-
NBA》全能賈斯汀 湖人球場飆進「Logo Shot」（影音）2017/01/05 12:11
-
棒球》為什麼是3好球4壞球？ 美國媒體大揭密2017/01/05 11:58