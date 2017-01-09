MLB》2016大聯盟火球年 這11位投手曾飆160公里

〔體育中心／綜合報導〕2016年是「火球年」，有11名投手曾投出160公里以上的速球，以下介紹2016年的大聯盟火球男。

1.查普曼（Aroldis Chapman）

「古巴火球男」查普曼（Aroldis Chapman）去年球季曾飆出105.1英里（約169.1公里），追平自己在2010年創下的紀錄。查普曼去年總共飆出111顆103英里（約166公里）的火球，他自2010年進入大聯盟後，至今已投了2241顆100英里（約161公里）或更快的火球。

查普曼。（資料照，法新社）

2.卡布瑞拉（Mauricio Cabrera）

年僅23歲的多明尼加籍勇士隊投手卡布瑞拉，他去年球季曾最快投到103.8英哩（約167公里），均速則為100.62英哩（約161.9公里）。卡布瑞拉去年是他的新人球季，他繳出5勝1敗、6救援，防禦率2.82的成績，被打擊率為2成25。

卡布瑞拉。（資料照，法新社）

3.卡米內洛（Arquimedes Caminero）

卡米內洛去年球季的快速球平均球速高達97.8英里（約157.3公里），最快球速是102.2英里（約164.4公里）。不過，球速雖快，卡米內洛的控球不佳，2016年球季的平均每九局保送次數高達4.90。卡米內洛今年已轉戰日職讀賣巨人隊。

卡米內洛。（資料照，法新社）

4.艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）

去年還在洋基隊先發投手的艾歐瓦迪，他的均速高達97英哩（約156.1公里），更曾飆到101.6英哩 （約163.5公里）。艾歐瓦迪去年在8月受傷接受Tommy John手術，恐等到2018年才能復出。

艾歐瓦迪。（資料照，美聯社）

5.「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）

大都會先發投手「雷神」辛德加德經常在先發時投出160公里以上的火球，去年球季他的均速為98.29英哩（約158.1公里），最快曾投到101.4英哩（約163.1公里），他的四縫線球最快也有101.3英哩（約163公里）。

辛德加德。（資料照，美聯社）

6.翟爾斯（Ken Giles）

太空人隊後援投手翟爾斯去年四縫線球的均速有97.72英哩（約157.2公里），最快為101英哩（約162.5公里）。翟爾斯去年繳出2勝5敗、15次救援點、18個中繼點、防禦率4.11的成績。

翟爾斯。（資料照，法新社）

7.畢坦西斯（Dellin betances）

洋基後援投手畢坦西斯也是著名的火球投手之一，最快曾投出162.8公里，四縫球球均速有97.6英哩（約157公里），最快曾投出162.8公里。去年他繳出3勝6敗、12次救援點、28個中繼點、防禦率3.08。

畢坦西斯。（資料照，USA Today Sports）

8.馬丁尼茲（Carlos Martinez）

紅雀隊投手馬丁尼茲去年曾投出100.9英哩（約162.3公里），均速則有96.5英哩（約155.3公里）。馬丁尼茲上季表現不俗，繳出16勝9敗、防禦率3.04的成績。

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

9.范屈拉（Yordano Ventura）

皇家先發投手范屈拉上季曾投出100.5英哩（約161.7公里），去年均速為96.3英哩（約154.9公里）。范屈拉去年繳出11勝12敗，防禦率4.45的成績。

范屈拉。（資料照，法新社）

10.艾斯特維茲（Carlos Estevez）

洛磯後援投手艾斯特維茲上季均速有98.7英哩（約158.8公里），最快曾投出100.4英哩（約161.5公里）的速球。艾斯特維茲上季繳出3勝7敗、11次救援點、防禦率5.24的成績。

艾斯特維茲。（資料照，法新社）

11.費南德茲（Jose Fernandez）

已逝世的馬林魚王牌費南德茲，上季曾投出100.2英哩（約161.2公里），均速也有95.3英哩（約153.3公里）。費南德茲因韌帶重建手術，去年重回球場，繳出16勝8敗、防禦率2.86的成績，他拿下東山再起奬。

費南德茲。（資料照，法新社）