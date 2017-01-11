HBL》青年劉彥廷關鍵罰球助隊逆轉強恕 12強複賽開胡

〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開第二日賽事，青年高中全場都在落後中度過，所幸最後鍾凱聖先飆進追平三分彈、中鋒劉彥廷剩4.8秒時的兩罰中一，驚險以61：60氣走強恕高中。

青年在12月16強預賽遭遇強恕時，輕鬆大勝對手22分；事隔一個月後，今日雙方與12強複賽再次交手，青年一路都在後面苦苦追趕，教練徐國宏認為，球隊本屆板凳深度不如上屆，此役又無法放開來打，上半場表現判若兩隊。

青年隊長王偉丞此役手感不佳，全場只靠罰球收下1分，他坦言，自己真的很「鐵」，但他在最後時刻將球傳給禁區中鋒劉彥廷，幫助球隊能驚險勝出。鍾凱聖飆進3顆三分球，攻下11分外帶7籃板；林俊恩挹注12分；劉彥廷11分、5籃板；涂亦含11分、9籃板。

強恕打了近40分鐘的好球，想不到最後關頭竟被對手扳倒，高二前鋒黃泓諭繳出18分；中鋒史舒允攻下15分外帶14籃板；林以崇則是14分、14籃板，團隊籃板更以53個大勝對手的37個，可惜仍無力守到最後。

青年高中劉彥廷終場前靠罰球勝球隊獲勝。（記者黃志源攝）



強恕高中史舒允整埸攻下１５分，但第４節遭對手緊盯，終場前無力進球助球隊保住勝利。（記者黃志源攝）



強恕高中黃泓諭３分線外投籃，整埸攻下１８分，但無力助球隊保住勝利。（記者黃志源攝）