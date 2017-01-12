NBA》騎士遭拓荒者痛宰 詹皇助攻數寫紀錄不開心
2017/01/12 14:05
詹姆斯助攻數寫紀錄卻輸球收場。（USA Today Sports）
〔記者林宗偉／綜合報導〕前役爆冷輸給爵士的東霸天騎士，今繼續開拔至波特蘭力挑拓荒者，儘管主將詹姆斯繳出20分11籃板4助攻，生涯助攻數7098次也超越T.哈德威（Tim Hardaway）的7095次，躍居史上第15，球隊仍舊86：102苦吞本季第二度連敗。
騎士近期展開西部的連續6場客戰，儘管先繳出2勝1敗成績單，總教練泰倫魯並不滿意，因為子弟兵打贏太陽時失誤20次，輸給爵士時，失誤數同樣高達16次。
想不到此役對拓荒者，騎士還是沒能改善太多，不只發生15次失誤，團隊命中率僅有34.1％，攻勢也多流於單打獨鬥，全場14次助攻遠遜於拓荒者的29次，從首節就被對手壓著打，早早將勝利雙手奉上。
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