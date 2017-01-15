HBL》光復展現不放棄精神 惜敗東泰無緣外卡次輪
2017/01/15 14:43
〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，昨日已有6隊提前奪下8強門票，今日將連續上演4場外卡戰，首場由東泰高中與光復高中上演「新竹內戰」，東泰主力戚本璿攻下17分與9籃板，隊友還有4人得分上雙，以85：72勝出，取得下午與青年高中爭取8強資格的機會。
光復成軍僅兩年多，預賽爆冷打敗傳統強權三民家商取得12強門票，今日在外卡首輪面對多次盃賽皆輸30、40分的東泰，一路緊咬比分不放，教練陳定杰表示，「球隊從零到有，小朋友的表現真很棒了，讓我很感動。」
光復高一劉彥霆來自苗栗大倫國中，此役繳出21分，是他複賽首度得分突破雙位數，在這裡讓他能夠開心打球，他很謝謝教練陳定杰的指導，下次他有信心能夠證明自己。
至於B組第4東山高中隊史首度打進12強，複賽小組賽更繳出3勝2敗，與高苑工商、南湖高中平分秋色，可惜比較對戰分差，他們與南湖皆為-9，由於曾不敵南湖，導致無緣提前晉級，今日等待強恕高中、后綜高中之間勝隊，力拚最後1張8強門票。
光復教練陳定杰對球員的表現感到感動。（記者林岳甫攝）
東泰高中戚本璿（右）。（資料照，記者黃志源攝）
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