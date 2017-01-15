中職》林泓育今春訓報到 本季指定打擊出賽機會多

林泓育。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊今年一軍主力捕手有劉時豪、黃浩然，新人捕手張閔勛也有機會爭取開季一軍名額，總教練洪一中透露，主力打者林泓育今年以指定打擊身分出賽的機會，或許會比蹲捕多。

林泓育去年同時奪下最佳10人捕手與最佳10人指定打擊，他今天向球隊報到春訓，和捕手群一同練球。林泓育說，今年無論被賦予哪個角色都不影響訓練，春訓和球季開打後，練球仍要做好蹲捕準備，以備球隊隨時需要。