中職》林泓育今春訓報到 本季指定打擊出賽機會多
2017/01/15 15:25
林泓育。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊今年一軍主力捕手有劉時豪、黃浩然，新人捕手張閔勛也有機會爭取開季一軍名額，總教練洪一中透露，主力打者林泓育今年以指定打擊身分出賽的機會，或許會比蹲捕多。
林泓育去年同時奪下最佳10人捕手與最佳10人指定打擊，他今天向球隊報到春訓，和捕手群一同練球。林泓育說，今年無論被賦予哪個角色都不影響訓練，春訓和球季開打後，練球仍要做好蹲捕準備，以備球隊隨時需要。
相關新聞
- 中職》馮健庭拚二壘先發 自認打擊要更好
- 中職》杉山賢人看好宋家豪 認為有機會挑戰大聯盟
- 中職》本季月薪16萬 林承飛明年再拚20萬月薪
- 路跑》台灣職棒史上首場路跑 「中信兄弟Running go」開跑
- 中職》猿春訓開工 利用儀器實測揮棒速度
推薦新聞
-
中職》馮健庭拚二壘先發 自認打擊要更好2017/01/15 15:24
-
日職》牛棚暖機要快 廖任磊「美」招吸目光2017/01/15 14:50
-
HBL》光復展現不放棄精神 惜敗東泰無緣外卡次輪2017/01/15 14:43
-
NBA》詹皇看勇士：他們非宿敵而是最棒的球隊2017/01/15 14:37
-
NBA》總裁席爾瓦：考慮在墨西哥新增球隊2017/01/15 13:51