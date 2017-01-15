HBL》抽筋還是要拚！ 東泰擊退青年 校史首度揮軍8強

東泰高中（黑衣）在外卡戰中擊敗對手青年高中（白衣）挺進八強。（記者黃志源攝）



〔記者林岳甫／高雄報導〕東泰高中一日完成二戰！在外卡戰次輪，幾乎人人都戰到要抽筋，最終有5人得分上雙，以61：58扳倒青年高中，校史首度進軍8強。

東泰中午在12點第一場比賽登場，先以以85：72擊敗光復高中，休息約兩個小時馬上出戰青年，前三節打完仍有4分落後，第四節才一舉逆轉戰局，主帥高丁國柱表示，這場比賽全靠小朋友努力打下來的，即便大家都要瀕臨抽筋的狀況，還是仍堅持到最後將比賽贏下。

東泰賴柏彥15分進帳，鄭竣泓12分、9籃板，羅逸順12分進帳，陳奕綸10分入袋，首戰對上光復就抽筋的賴柏彥，關鍵一戰板凳出發轟進全隊最高15分。

至於首席大將戚本璿日前即弄傷左腳踝，但他不願輕言放棄，與光復一戰繳出17分、9籃板，對上青年仍打滿40分鐘，繳出10分與7籃板，他說：「我腳趾、小腿與大腿都快要抽筋了，但為了拚入8強一切都值得。」

東泰高中戚本璿運球伺機發動攻勢。（記者黃志源攝

青年高中與東泰高中球員籃下爭球。（記者黃志源攝）



東泰高中陳奕綸第４節頻頻在３分線外投球建功。（記者黃志源攝）

東泰高中（黑衣）在外卡戰中擊敗對手青年高中挺進八強。（記者黃志源攝）