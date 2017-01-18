日職》洋砲離去火力減弱 阪神想補李大浩卻沒進展
2017/01/18 14:43
〔體育中心／綜合報導〕阪神虎季後除了高薪挖角外野手糸井嘉男外，為了補轉戰韓國職棒的洋砲戈梅茲（Mauro Gomez）所留下的空缺，目前已經審慎考慮網羅韓籍砲手李大浩，但雙方沒有進展。
《日刊現代》引述一名消息人士透露，戈梅茲離開後，一壘所留下的空缺，阪神監督原本考慮要讓老將福留孝介擔任，想讓其他新秀多點上場機會，但遭到拒絕。
該名人士指出，阪神在季後就已經對李大浩開出整季守一壘的條件，雙方至今沒有進展。
巨人季後花了30億日圓補了陽岱鋼、山口俊、森福允彥、海盜火球男卡米內洛（Arquimedes Caminero）以及前樂天洋砲麥基（Casey McGehee）。該名人士說，因巨人大動作補強，阪神有必要強化打擊火力。
李大浩。（資料照，記者林正堃攝）
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