富邦盃》職棒父嚴格要求 顏宇廷優質好投揮別打擊陰霾

力行先發顏宇廷。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台中力行昨天打擊熄火輸球，全隊被罰不能看電視，沈澱一整晚，先發顏宇廷今天責起止敗任務，主投6局僅掉1分，終場以5：1擊敗高雄中正，總教練張程翔笑說今晚可以帶全隊去大魯閣打擊練習場玩耍。

力行昨天對中平全隊僅敲3支安打，狂吞12次三振，中心打線顏宇廷一人就包辦3K，還被總教練張程翔唸了一下，「都站著看三振，太誇張了。」但他今天重新整裝再出發，先發6局只被敲2支安打，飆出6次三振，僅掉1分，是贏球大功臣。

顏宇廷的爸爸是前職棒球員顏良吉，當打擊狀況不好時就會督促他，顏宇廷笑說，「打不好的時候會被罵，打好的時候就會說『幸運』！」雖然今天3打數只有1支安打，但是出現在首局的得點圈打擊機會，率隊攻下3分大局。

力行此役打擊表現最好的是四棒高昱希，第一、三局都擊出適時二壘安打，單場3打數3安打，跑回3分。