德甲》自認體能無法再踢1年 拉姆宣布本季結束退休

〔體育中心／綜合報導〕現年33歲的拜仁慕尼黑隊長拉姆（Philipp Lahm）日前宣布，由於體能狀態下滑，本季結束後將高掛球鞋退休。

拉姆在1989年加盟慕尼黑地區隊（FT Gern München），1995年轉投拜仁慕尼黑青年隊，2001年升上拜仁2隊後只花1年就登上1隊主力陣容，18歲就登上德甲舞台。

本季之前，拉姆曾隨拜仁贏得7座德甲、6座德國盃、1座德國聯賽盃、3座德國超級盃、1座歐冠、1座歐洲超級盃、1座FIFA世俱盃；在1999年到2014年的國家隊生涯裡，拉姆隨德國隊贏得2014年世界盃冠軍。

拉姆的合約於下季才到期，但隨著球季進行，不得不改變原有的計畫：「我跟球隊高層談過，自己到季末都還撐得住，但沒辦法再繼續下去。」

拉姆生涯戰功彪炳。（資料照，歐新社）