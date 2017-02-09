德甲》自認體能無法再踢1年 拉姆宣布本季結束退休
2017/02/09 13:51
〔體育中心／綜合報導〕現年33歲的拜仁慕尼黑隊長拉姆（Philipp Lahm）日前宣布，由於體能狀態下滑，本季結束後將高掛球鞋退休。
拉姆在1989年加盟慕尼黑地區隊（FT Gern München），1995年轉投拜仁慕尼黑青年隊，2001年升上拜仁2隊後只花1年就登上1隊主力陣容，18歲就登上德甲舞台。
本季之前，拉姆曾隨拜仁贏得7座德甲、6座德國盃、1座德國聯賽盃、3座德國超級盃、1座歐冠、1座歐洲超級盃、1座FIFA世俱盃；在1999年到2014年的國家隊生涯裡，拉姆隨德國隊贏得2014年世界盃冠軍。
拉姆的合約於下季才到期，但隨著球季進行，不得不改變原有的計畫：「我跟球隊高層談過，自己到季末都還撐得住，但沒辦法再繼續下去。」
拉姆生涯戰功彪炳。（資料照，歐新社）
相關新聞
- 英超》曼聯8分鐘進3球 教練：我的風格正夯
- 足球》台灣國腳旅外 吳俊青加盟泰國球隊
- 足球》切爾西傳奇 英格蘭中場蘭帕德宣布退休（影音）
- 足球》雙喜臨門！梅西將在6月生日當天娶妻
- 足球》黑粉狂轟猛炸 C羅霸氣回嗆
推薦新聞
-
MLB》生涯百救援的火球X-MAN 要以「蝴蝶球」重回球場2017/02/09 14:54
-
NBA》太陽灰熊爆衝突 6人吃T、3人遭驅逐（影音）2017/02/09 14:35
-
中職》獅隊四將出征台日賽 潘武雄：可惜遇不到大谷2017/02/09 14:33
-
格鬥》台灣好手黃育仁 明挑戰馬來西亞選手2017/02/09 14:13
-
德甲》自認體能無法再踢1年 拉姆宣布本季結束退休2017/02/09 13:51