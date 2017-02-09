涉賭辭台啤總教練 閻家驊平靜回應：也該是時候了

SBL台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊涉及簽賭。（資料照，記者廖振輝攝）

〔即時新聞／綜合報導〕SBL台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊因涉及簽賭，昨上午遭刑事局約談，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊50萬元交保，閻總受訪時語氣相當平靜，認為「也該是時候了」。

檢警昨兵分6路搜索閻家驊、蔡政倫等人住處，並懷疑閻家驊疑利用盛女的帳戶進行簽注，但閻家驊應訊時否認涉賭，台北地檢署昨認定閻涉賭嫌疑重大，訊後諭令閻家驊50萬元交保；蔡政倫則遭拘提。

根據《聯合報》報導，閻家驊在受訪時表示，為了不讓SBL蒙受傷害，才會辭去台啤總教練，如果最終的調查結果，讓他無法再重回SBL執教，他也會坦然接受，「我帶了14年之久了，以我這個年紀，也夠了。」他也提到，自己本周不會去SBL高雄戰場，但其他關於案件內容，因為偵查不公開，閻僅表示自己平靜接受，一切先不多說。