路跑》馬拉松狗狗明星「黃檸檬」 高雄達陣百馬（影音）

高雄馬拉松人氣王之一的狗狗明星「黃檸檬」完成第一百場馬拉松。（高雄市體育處提供）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕時間接近中午時，高雄世運場館響起滿場歡呼，大批跑者手持加油旗與馬拉松狗狗明星「黃檸檬」一起跑進操場，他與主人在高雄一起完成第一百場馬拉松。

今日人氣王是來自屏東大華慢跑協會著名的馬拉松狗「黃檸檬」，賽前就有檸檬迷做加油旗護送，沿路還不時有狗迷送上雞腿，抵達終點時近百人爭相拍照送上紅包。

黃檸檬的主人黃獻文說：「黃檸檬最早是流浪狗，10個月開始帶它跑步，到現在已經8年，最長還跑到100公里，馬拉松最佳成績是3小時59分，但因黃檸檬年紀已高，未來將改跑半馬，改由另一支流浪犬「黑甜」接棒。