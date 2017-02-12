路跑》馬拉松狗狗明星「黃檸檬」 高雄達陣百馬（影音）
2017/02/12 16:32
高雄馬拉松人氣王之一的狗狗明星「黃檸檬」完成第一百場馬拉松。（高雄市體育處提供）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕時間接近中午時，高雄世運場館響起滿場歡呼，大批跑者手持加油旗與馬拉松狗狗明星「黃檸檬」一起跑進操場，他與主人在高雄一起完成第一百場馬拉松。
今日人氣王是來自屏東大華慢跑協會著名的馬拉松狗「黃檸檬」，賽前就有檸檬迷做加油旗護送，沿路還不時有狗迷送上雞腿，抵達終點時近百人爭相拍照送上紅包。
黃檸檬的主人黃獻文說：「黃檸檬最早是流浪狗，10個月開始帶它跑步，到現在已經8年，最長還跑到100公里，馬拉松最佳成績是3小時59分，但因黃檸檬年紀已高，未來將改跑半馬，改由另一支流浪犬「黑甜」接棒。
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