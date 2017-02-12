亞洲門戶交流賽》「中彈」沒蹲滿全場 張閔勛：痛到兩眼冒金星
2017/02/12 18:25
Lamigo桃猿隊捕手張閔勛（中）被反彈球打中鼠蹊部，痛苦跪地，防護員急忙上場做緊急處置。（記者陳志曲攝）
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天由張閔勛擔任先發捕手，本要讓他蹲滿全場，不料6局上被暴投球命中「重要部位」，強忍到第7局才退場。
6局上，葉文淇出現暴投導致失分，面對下一棒再次暴投，球反彈打命中張閔勛的「重要部位」，經過簡單治療，7局下換劉時豪代打並接替蹲捕。
張閔勛指出，當下真的很痛，兩眼都冒金星，連腰都挺不直，因為教練把這場交給他，他很想蹲完，再撐1局實在沒力了，才不得不退場。
猿隊此役僅有4安，其中1支是張閔勛4局下的二壘安打，他表示，打交流賽就是來學習，春訓打很好或打不好是一回事，開季前把自己準備好比較重要。
總教練洪一中認為，張閔勛可能太緊張，蹲捕比較不自然，還有點生澀，需要再磨練。
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