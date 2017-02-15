MLB》皇家牛棚投手離奇受傷 缺席8週恐趕不上開季

弗林受傷了。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天是皇家的投捕手報到日，總教練尤斯特（Ned Yost）卻宣布，重要牛棚左投弗林（Brian Flynn）因傷將缺席8週，可能趕不上開季。

弗林受傷原因很離奇，他在奧克拉荷馬市的家中倉庫做事時，竟從屋頂跌落下來，導致肋骨骨折、脊椎骨三處非位移性骨折。

2014年從馬林魚被交易到皇家的弗林，去年在大聯盟出賽36場，戰績1勝2敗2中繼，防禦率2.60，對戰左打的被打擊率僅0.191。