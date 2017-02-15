中職》洋投史博威加盟 猿3洋投到齊
2017/02/15 12:47
Zeke Spruill中文登錄名為「史博威」。（資料照，法新社）
〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊延攬洋投Zeke Spruill，新球季的3位洋投確定到齊，Zeke Spruill中文登錄名為「史博威」。
史博威為右投手，今年27歲，身高185公分、體重86公斤，在小聯盟八季拿下52勝。短暫上過大聯盟，效力響尾蛇隊，共1勝3敗戰績，生涯小聯盟平均每9局送出6.2次三振。史博威在2015年入選12強美國隊，4強賽主投5局，率美國隊擊敗墨西哥隊挺進冠軍戰。
史博威曾在2016年效力韓國職棒起亞虎隊，在韓國職棒出賽30場，29場先發拿下10勝13敗，防禦率5.27。今年史博威再度來到亞洲發展，改披中職Lamigo桃猿隊的戰袍。
史博威與已來台報到的賽格威，都是12強美國隊的好戰友，如今又同在Lamigo桃猿隊續隊友緣，史博威說：「賽格威有告訴我一些關於這裡的資訊，其實我一直知道台灣的棒球水準很高，我會好好調整我的步伐，幫助這支球隊拿下冠軍！」
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