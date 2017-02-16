網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我

謝淑薇持續向體育署提出質疑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇昨天再轟體育署聲稱的5000萬補助，直指其中1200萬根本沒看過，認為是「不明款項」，晚間她再度貼文指出自己即將被告，還說「我若被抓去關了，薇迷要來看我喔。」內容令人摸不著頭緒。

謝淑薇昨天表示，體育署聲稱在103、104年度提供1400萬元的贊助經費，但扣掉台北之音的200萬元，帳目上所寫的「國營事業」贊助她是聞所未聞，認為款項不明。

晚間她自爆收到網協寄來的信函，自嘆說壞話損壞網協形象，將被告死，但她仍向網協開嗆「我這麼愛亂說話，網協應該寫信到國際網總要求禁賽我。」