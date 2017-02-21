經典賽》返鄉照顧老父 奎托恐缺席首輪賽事

奎托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人強投奎托（Johnny Cueto）近日因父親生病缺席春訓，經典賽、大聯盟上半季賽事恐怕都會缺席。

巨人隊今天針對奎托狀況說明，表示將先讓奎托回家照顧父親，總教練波奇（Bruce Bochy）也透過電話慰問關心子弟兵的狀況，至於是否影響例行賽，波奇表示：「春訓還很長，奎托有足夠的時間能做調整。」

奎托去年球季先發32場，投出18勝5敗、防禦率2.79的亮眼成績，無疑是多明尼加經典賽的預定王牌，但他不但可能錯過首戰對加拿大的先發，大聯盟上半季的賽程可能也來不及，對此波奇表示：「奎托是很聰明的投手，他有自己的調整節奏，上一季的成績大家有目共睹，相信他會回到最好的身手。」