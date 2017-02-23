世大運》積極備戰！台灣隊邀請賽明起天母棒球場開打

世大運執委會委請中華民國棒球協會（棒協）舉辦邀請賽，藉此測試場館等軟硬體設施的功能無虞。今日下午棒協與世大運舉行賽前記者會。（記者何世昌攝）

〔記者何世昌／台北報導〕為期3日的台北世大運賽前棒球邀請賽明起在天母棒球場登場，世大運台灣培訓隊、世大運捷克代表隊、韓國嶺東大學隊、中國天津獅隊等4支棒壇新秀將同場較勁。台灣隊總教練郭李建夫表示，希望球員把邀請賽當作正式比賽，認真表現，並期許世大運棒球能夠衛冕冠軍。

中華培訓隊陣容堅強。由左至右分別是，投手林安可、投手吳俊杰、內野手岳東華、投手許凱翔、投手呂彥青。（記者何世昌攝）

中華民國棒球協會秘書長林宗成受到世大運委託，舉辦邀請賽。（記者何世昌攝）

台北世大運今年8月登場，世大運執委會委請中華民國棒球協會（棒協）舉辦邀請賽，藉此測試場館等軟硬體設施的功能無虞。

今日下午舉行「賽前記者會」，各國總教練合影。由左至右分別是，捷克隊總教練Michael Griffin、韓國隊總教練金喆基、中華隊總教練郭李建夫、中國天津隊總教練焦益。（記者何世昌攝）

今日下午棒協與世大運舉行賽前記者會。棒協秘書長林宗成表示，邀請賽除了測試場館功能，也涵蓋媒體安排、票券銷售等面向。為了鼓勵民眾入場觀賽，僅台灣隊場次售票，全票100元、優惠票50元；其餘場次免費入場。

台灣隊總教練郭李建夫表示，去年光洲世大運拿下金牌，希望今年能衛冕。談到選手狀況，郭李建夫坦言，選手還未完全進入備戰狀態，但他時刻叮囑選手要把交流賽、友誼賽當作正式比賽發揮。

捷克隊總教練Michael Griffin則說，來台前，捷克還在下雪，希望球員能進快適應氣候。韓國隊總教練金喆基、中國天津隊總教練焦益則感謝受邀參加，希望球員發揮水平。

台灣培訓隊球員共廿二人，多為U23班底的棒球好手，包含新世代投手呂彥青、許凱翔、吳俊杰及林安可等人；野手陣容則有，八成到壘阻殺率的吳松勳、陳重羽、范國宸，以及攻擊型游擊手「老大哥」岳東華。