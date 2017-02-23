NBA》早有預謀？ 國王老闆季前就中意希爾德

希爾德轉戰國王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王老闆蘭納戴夫（Vivek Ranadive）日前將當家球星卡森斯交易至鵜鶘，並換來鵜鶘新秀希爾德（Buddy Hield）及後衛蓋洛威（Langston Galloway）等人，引起許多球迷不滿，但根據美媒報導，其實蘭納戴夫一直非常中意希爾德。

去年的選秀會上，國王球團就非常看好希爾德，但他在首輪第6順位就被鵜鶘選走，國王只好在第8順位選下克里斯 （Marquese Chriss），並將他交易至太陽。

本季國王與鵜鶘打了兩場比賽，而希爾德透露，在這兩場比賽蘭納戴夫都曾向他說：「我們還是會得到你的。」而在交易完成後，蘭納戴夫也盛讚希爾德是第二位柯瑞（Stephen Curry）。

希爾德本季在鵜鶘平均出場20.4分鐘，場均可得8.6分、2.9籃板。而他在轉戰國王後，依舊是24號，並沒有改變背號。