經典賽》詹子賢扮逆轉功臣 兄弟3：1力退古巴
2017/02/23 22:13
詹子賢敲出關鍵安打。（記者廖耀東攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕古巴今天與中信兄弟進行熱身賽，推出布蘭柯先發迎戰艾迪頓，前5局形成投手戰，古巴在7局下取得1分領先，兄弟則在9局上大爆發，一口氣攻下3分，終場以3：1拿下逆轉勝。
前6局雙方皆未能越雷池一步，戰成0：0平手，7局下半，古巴薩維德拉獲保送上壘，賈西亞爾擊出安打，加上牽制失誤，讓古巴攻占1、3壘，雖然下一棒貝尼特斯敲出雙殺打，但仍成功送回壘上跑者，幫助球隊先馳得點。
9局上半，兄弟展開攻勢，蘇緯達、曾陶鎔接連被保送上壘，並趁對方投手暴投推進至2、3壘，詹子賢敲出帶有2分打點關鍵安打，兄弟反以1分超前，接著陳文杰、吳東融都有安打演出，兄弟攻下第3分，終場也以3：1收下逆轉勝。
吳東融。（記者廖耀東攝）
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