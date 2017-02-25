中職》林泓育自認狀況普通 對抗賽仍會盡全力打
2017/02/25 17:15
Lamigo桃猿捕手林泓育。（中華職棒聯盟提供）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿捕手林泓育將在「2017中職日職交流賽」第1場擔任先發捕手，雖然他自認狀況只算普通，去日本畢竟是比賽，仍會盡全力去打。
猿隊日前赴石垣島移與羅德打交流賽，林泓育2場都沒上，返台後才開始在熱身賽打擊，他表示，目前都照既定節奏調整，狀況只能算是普通，去日本畢竟是比賽，仍會盡全力去打。
林泓育連續2年參賽，最想對決的投手是大谷翔平，他指出，雖然大谷這次沒打，日本隊依舊很強，實力仍在水準之上，不論碰上哪個投手都很期待。
去年第1場交流賽，林泓育的裝備因為廠商送錯，第1場穿軟式棒球捕手護胸上場，隔天緊急更換，他表示，今年已經確認過了，裝備沒有問題。
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