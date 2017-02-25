中職》去年因傷退出 陳俊秀期待今年與日本隊交手
2017/02/25 17:41
Lamigo桃猿陳俊秀。（中華職棒聯盟提供）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿陳俊秀去年原本要打中職日職交流賽，卻在行前因為側腹肌拉傷退出，今年再次入選中職聯隊，由於身體狀況良好，很期待能與日本隊交手。
陳俊秀指出，去年2月底因為側腹肌拉傷沒能參加，覺得相當可惜，今年春訓的身體狀況是近年來最好的一次，既然再次入選，就要拿出最好的態度來面對比賽。
陳俊秀表示，沒有特別想對決哪位投手，日本隊雖然少了大谷翔平，其他投手還是非常出色，實力依舊相當堅強，雖然自己還沒調整到最巔峰，仍會積極去打這2場比賽。
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