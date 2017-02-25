台日對抗賽》陽耀勳今年沒感冒 想對決日本所有投手
2017/02/25 18:04
Lamigo桃猿陽耀勳。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕陽耀勳去年因為罹患A型流感，被迫留台灣休養，今年春訓迄今身體健康，很期待這次中職日職交流賽，日本隊每個投手的球他都想打打看。
今年再次入選中職聯隊，又以野手身分重回福岡巨蛋，陽耀勳屆時勢必成為話題，但他覺得，因為曾經在那裡出賽，不會有特別的感覺，唯一的不同是改建後第1次去。
陽耀勳於2006-13年效力軟銀，很期待能在這次交流賽，見到入選日本隊的前隊友松田宣浩、内川聖一、武田翔太、千賀滉大，「沒有特別想面對哪個投手，日本投手都很強，我都想打打看。」他說。
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