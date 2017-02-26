NBA》騎士完成控衛補強 勇士也想參一腳

卡德隆（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人老將大出清，先將L.威廉斯（Lou Williams）交易到火箭隊，讓去年合計灑下1.36億美元（約新台幣42億）的丹恩（Luol Deng）與莫茲戈夫（Timofey Mozgov）有更多發展機會。而本季上場時間大幅下滑控衛卡德隆（Jose Calderon）也將被湖人買斷，傳聞火箭及勇士都對他有興趣。

根據《ESPN》報導，如果卡德隆真的被提早解約，火箭及勇士都可能會找上卡德隆。勇士之前有巴西閃電巴柏沙（Leandro Barbosa）幫助球隊拿下冠軍的經驗，要想尋找能取代巴柏沙的角色，勇士先鎖定了卡德隆。

但已經35歲的卡德隆影響力已大不如前，若是四年前，他的一舉一動可能會牽動著西區聯盟冠軍賽的隊伍。而現在卡德隆在分區墊底的湖人隊每場比賽也只能上場12分鐘，他令人詬病的防守不但沒有改善，甚至比以往更糟；在進攻方面，他也無法表現得如巴柏沙一樣出色，以致於卡德隆今年無法在季後賽亮相的機率還是非常高。