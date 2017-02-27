MLB》青木宣親挨球吻 出征經典賽應無礙

青木宣親（左）。（取自Chron）

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星青木宣親新球季轉戰太空人，今天春訓賽對勇士敲出1安打，6上肩膀挨一記觸身球，太空人為了安全起見換上代跑，青木也在經檢查後無大礙，最後太空人3：2帶走勝利。

青木宣親去年被太空人從水手讓渡名單簽來補強外野，為早點適應球隊生態，青木還提早在春訓前2周報到。太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）對青木的表現給予肯定，「要不是因為那球，我想我沒機會把他換下去。觀察他的打擊、以及在場上指揮外野，能從他身上學到很多東西，他無疑是名很棒的打者。」

談到青木將出征經典賽，辛奇說，只要求青木保持身體健康，「只要他能維持離隊前的體能條件，我只關心這個，我要他回來時已準備好了。」

青木宣親預計在3月2日與日本隊會合，3月7日對古巴開幕戰上陣，第2次參與經典賽，青木說，感覺很難形容，「這只是兩場大賽，我也只是盡己所能。」上一屆經典賽，青木宣親因準備新球季辭退，如今成為球隊唯一旅美代表，青木也表達自己參賽的心情，「我知道有很多球員，等著我一一去挑戰，大家代表不同國家相互競爭，我真的很興奮，也希望能細細體驗經典賽每一刻。」

青木宣親（右一）和鈴木一朗（右二）都是2009年第二屆經典賽代表隊成員。（資料照，記者羅沛德攝）