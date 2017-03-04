經典賽》官網推出5大預測 一項跟台灣有關係

官網看好A組以色列會晉級。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽將於6日開打，官網推出5項大膽預測，其中一項跟台灣所屬的A組有關，那就是以色列會重挫地主南韓，挺進第二輪。

1.藤浪晉太郎成為大聯盟球探的話題

每屆經典賽都是大聯盟評估日本投手人才的好管道，大谷翔平因傷退賽，球探會將目光轉向藤浪，這位22歲右投去年快速球平均球速92.9英里，排名僅次於大谷。此外，則本昂大與菅野智之也能透過本屆經典賽來吸引球探目光。

2.以色列重挫南韓晉級第二輪

經典賽開幕戰將由以色列對打南韓，以色列確定推派生涯累積124勝名投馬奇斯（Jason Marquis）先發，另有14人牛棚作為後盾，且從資格賽勝利的氣勢延續至預賽，比起熱身賽打擊不順的南韓更有利。因此以色列有可能在開幕重挫南韓，挺進第二輪。

3.卡布雷拉將帶領委內瑞拉晉級

春訓前，卡布雷拉（Miguel Cabrera）特別跟委內瑞拉的隊友艾圖維（Jose Altuve）、岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）一起訓練，他可能扮演類似4年前卡諾（Robinson Cano）之於多明尼加的角色率隊晉級，而委內瑞拉也因為英西亞堤（Ender Inciarte）、耶雷拉（Odubel Herrera）等人助陣，速度與守備比4年前更好。

4.哥倫比亞帶給C組列強壓力

哥倫比亞有昆塔納（Jose Quintana）、德黑蘭（Julio Teheran）等2名Ace等級投手，足以帶給同組的加拿大、美國與多明尼加很大的壓力，有機會拿1勝，甚至2勝。

5.艾倫納多帶領美國拿首冠

艾倫納多（Nolan Arenado）是自從Mike Schmidt之後、第一位連2年拿下全壘打王頭銜的三壘手，同時也是大聯盟最好的防守球員之一，但他因為洛機連7年無緣季後賽而被球迷忽視，現在他有機會在經典賽闖出名號，美國本屆的輪值戰力穩定，強大的攻擊火力能奪下睽違以久的首冠。

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