經典賽》你絕對想不到！ A組安打王在台灣隊
2017/03/04 12:43
陳鏞基（右）是A組的安打王。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣所屬的經典賽A組賽事將於6日開打，大聯盟官網也透露幾個有趣數據。其中，統一獅內野手陳鏞基總計在經典賽生涯累積13支安打、11得分，兩項數據是A組預賽所有球員最多。
陳鏞基過去參加2006、2013年世界棒球經典賽，首屆總計擊出5支安打，包括台灣隊首轟；第三屆從資格賽打起，陳鏞基貢獻4支安打，並在會內賽擊出4支安打，總計累積13支安打。
此外，13支安打中有6支二壘安打，不僅也是A組之冠，更可在經典賽歷史上排名第3。
在A組四國當中，南韓在過去三屆累積戰績是14勝5敗，勝率0.737僅次多明尼加的0.778（14勝4敗）；荷蘭是7勝10敗；台灣3勝7敗；以色列則是首度參賽。
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