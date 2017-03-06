經典賽直擊》以色列打者爆發力強 林琨笙：配球膽大心細

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽台灣隊主戰捕手林琨笙，明天首戰以色列可望先發，他認為，以色列都是小聯盟打者，力量和爆發力兼具，雖然打擊掌握度較差，但還是不能太大意，配球要謹慎一點，膽大心細。

談到明天對以色列配球策略，林琨笙認為，「不能只是觀察對方打者缺點，還要看我們投手的優勢和臨場狀況，如果投得順得化，會積極攻擊好球帶，但遇到一些狀況，例如二壘有人、一壘壘包是空的，面對強打者，該吊球還是需要吊球，不能一味強攻好球帶。」

2014年仁川亞運林琨笙曾與郭俊麟、陳冠宇搭檔，明天可望攜手對以色列，林琨笙分析，郭俊麟是球種多樣的投手，陳冠宇投的球會「咬人」，直球很有威脅性，變化球也有一定水準。