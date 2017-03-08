棒球》抵達日本引騷動 曼尼不忘提台灣的好

曼尼底達日本。（取自高知鬥犬隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟555轟球星曼尼（Manny Ramirez）今年加盟日本獨立聯盟高知鬥犬隊，昨天上午他抵達日本成田機場時引起球迷騷動，吸引逾百人接機，球迷還為了索取簽名爆發推擠，工作人員不斷大吼無效後，機場記者會在4分鐘後便草草結束。

高知鬥犬隊去年網羅台灣全壘打王張泰山引起話題，今年再引進44歲的曼尼，談到要從日本再度展開職業生涯他滿心期待，他說：「我一直對日本有很好的印象，過去我也在台灣打過球，那是很棒的經驗。」

曼尼接著說：「當我在紅襪時就常常來到日本，我很喜歡他們打棒球的方式，今年的首要目標就是向大家證明我還能打。」

高知鬥犬隊預計明天為曼尼舉辦加盟記者會，昨天球團還送上曼尼在紅襪時藉由松坂大輔介紹而愛上的日本料理：美乃滋鮪魚飯糰做為伴手禮，日本獨盟的球季將在4/1開打，曼尼可望登場亮相。

曼尼底達日本，球迷瘋狂索取簽名。（取自日本時報）