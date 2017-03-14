NBA》伊古達拉對教練不當言詞 挨罰一萬美元

伊古達拉（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球員伊古達拉（Andre Iguodala）上週在賽後採訪時，在媒體面前稱呼教練柯爾（Steve Kerr）為「主人（master）」，不當言詞遭到聯盟開罰一萬美元（約新台幣31萬）。

在上週六勇士以102：103敗給灰狼，賽後訪問時，當記者表示柯爾決定要在對上馬刺的比賽，讓伊古達拉與其他隊友輪休，此時伊古達拉說出，「我們明天要輪休？我不清楚，主人怎麼說我們就怎麼做。」而「Master」一詞，常被認為是奴隸制中的主人，有種族歧視之嫌。

對此伊古達拉大聲喊冤，表示自己只是在開玩笑，絕沒有種族歧視的意思，「我與柯爾的關係很好，我們甚至不必談論這件事，因為我不可能用那種方式說他。我可能在錯誤的情況表示我的意見。」

而柯爾也回應並沒有將那番話視為人身攻擊，「伊古達拉有時候會說出一些隱晦的話，很容易引起麻煩，但我沒有覺得被冒犯，那就是他說話的方式。」

勇士總教練柯爾（資料照，美聯社）