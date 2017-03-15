中職》富邦9國手 公辦熱身賽先休兵3場

林益全。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕富邦悍將接手義大犀牛後，公辦熱身賽首戰今晚登場，但主力多不在陣中，教練團讓參加經典賽的選手們先在二軍練習，喘息一下，預計熱身賽第4場才會開始加入。

富邦全力支援今年經典賽台灣隊，28人名單中就有林琨笙、林益全、胡金龍、林哲瑄、高國輝、林晨樺、倪福德、蔡明晉、黃勝雄9人參加，返台後先休息數日，留在二軍練習，暫時不會隨隊比賽。

富邦總教練葉君璋希望這些主將先喘息一下，他說：「身體會累，但主要是精神上的累，希望他們先沉澱一下再比賽，球季還很長。」這些國手預計18日才會隨隊到斗六出戰統一獅。

另外，去年季中選秀第1指名的申皓瑋，因高中時期的傷勢，導致目前投球有問題，今天賽前也由葉總親自協助調整，葉總說：「他是已經復元的舊傷了，仍需要時間確認手的狀況。」

林琨笙。（資料照，記者廖耀東攝）

申皓瑋先前到洲際球場參觀，並與義大犀牛前輩打招呼。（資料照，記者郭羿婕攝）