MLB》大聯盟近了！ 胡智為生涯首次3A開季
2017/03/16 08:35
胡智為生涯首次從3A開季。（法新社）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣投手胡智為春訓表現亮眼，光芒將他放到3A球隊德罕公牛隊，旅美生涯首次從3A開季，季中登上大聯盟希望濃厚。
胡智為去年從2A開季，曾被派到3A支援1場比賽，隨後在2A度過整季，2A戰績7勝8敗，142.2局被敲128安，飆出107次三振，防禦率2.59是分區最佳，季中入選未來之星明星賽，季後被光芒列入40人名單，首次獲邀大聯盟春訓。
春訓中，胡智為表現搶眼，前3場出賽5局無失分，僅被敲2安，直到昨天才被轟出陽春砲，失掉熱身賽第1分，總計4場防禦率只有1.29，光芒今動用選擇權，讓胡智為從3A開季。
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