經典賽》投手前滾地球 他竟跑出另類二壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本與以色列之戰，6局出現一幕有趣畫面，捕手小林誠司擊出投手前的滾地球，結果球在沒有離開內野之下，居然可以一路上二壘，讓日本球迷笑稱，「世界の小林誠司。」

6局下，小林誠司在二三壘有人打擊，擊出軟弱滾地球，投手傳給一壘來不及刺殺，以為出局的小林卻跑過頭，只能硬著頭皮衝向二壘，結果一壘手受到三壘跑者影響，選擇將球傳向三壘，結果卻形成「All Safe」，小林只靠滾地球就擊出另類二壘打，相當神奇。