經典賽》投手前滾地球 他竟跑出另類二壘打（影音）
2017/03/17 08:29
〔體育中心／綜合報導〕日本與以色列之戰，6局出現一幕有趣畫面，捕手小林誠司擊出投手前的滾地球，結果球在沒有離開內野之下，居然可以一路上二壘，讓日本球迷笑稱，「世界の小林誠司。」
6局下，小林誠司在二三壘有人打擊，擊出軟弱滾地球，投手傳給一壘來不及刺殺，以為出局的小林卻跑過頭，只能硬著頭皮衝向二壘，結果一壘手受到三壘跑者影響，選擇將球傳向三壘，結果卻形成「All Safe」，小林只靠滾地球就擊出另類二壘打，相當神奇。
相關新聞
- 棒協原則同意 一級賽事組、訓、賽交給中職
- 棒協證實！讓出經典賽、12強、奧運主導權
- 棒協不堅持了 林德福︰不夠，可能找外籍總教練
- 國家隊組訓賽全交給中職？林德福︰我沒這樣說
- 經典賽》新任體育署長明上任 組訓賽三合一有望？
推薦新聞
-
NBA》魏德談骨折 「有季後賽且醫生准許就復出」2017/03/17 09:14
-
MLB》春訓無失分破功 李振昌砸鍋吞敗投2017/03/17 08:52
-
NBA Live》林書豪6分4助攻 籃網上半場落後尼克2017/03/17 08:52
-
NBA》看淡「林來瘋」 豪今再回起點2017/03/17 06:00
-
NBA》里拉德狂砍36分 拓荒者拔刺2017/03/17 06:00