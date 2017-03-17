經典賽Live》委多大戰 409轟打線互別苗頭
2017/03/17 10:56
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賽前報導
〔記者吳清正／綜合報導〕尋求衛冕經典賽冠軍的多明尼加，今天出戰複賽戰績同為0勝1敗的委內瑞拉，雙方都極力想避免落入2連敗的絕境，分別推出沃奎茲和查辛先發…《繼續閱讀》
先發打線
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委內瑞拉
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2016MLB
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棒次
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多明尼加
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2016 MLB
|
Inciarte CF
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3 HR
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1
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Reyes SS
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8 HR
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Odor 2B
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33 HR
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2
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Machado 3B
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37 HR
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Cabrera 1B
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38 HR
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3
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Cano 2B
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39 HR
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Martinez DH
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27 HR
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4
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Bautista RF
|
22 HR
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Gonzalez RF
|
25 HR
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5
|
Cruz DH
|
43 HR
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Altuve 3B
|
24 HR
|
6
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Santana 1B
|
34 HR
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Herrera LF
|
15 HR
|
7
|
Marte CF
|
9 HR
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Escobar SS
|
7 HR
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8
|
Polanco LF
|
22 HR
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Chirinos C
|
9 HR
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9
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Castillo C
|
14 HR
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Jhoulys Chacin
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投手
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Edinson Volquez
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