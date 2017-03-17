經典賽Live》委多大戰 409轟打線互別苗頭

2017/03/17 10:56

 

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委內瑞拉

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多明尼加

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賽前報導

〔記者吳清正／綜合報導〕尋求衛冕經典賽冠軍的多明尼加，今天出戰複賽戰績同為0勝1敗的委內瑞拉，雙方都極力想避免落入2連敗的絕境，分別推出沃奎茲和查辛先發…《繼續閱讀》

先發打線

委內瑞拉

2016MLB

棒次

多明尼加

2016 MLB

Inciarte CF

3 HR

1

Reyes SS

8 HR

Odor 2B

33 HR

2

Machado 3B

37 HR

Cabrera 1B

38 HR

3

Cano 2B

39 HR

Martinez DH

27 HR

4

Bautista RF

22 HR

Gonzalez RF

25 HR

5

Cruz DH

43 HR

Altuve 3B

24 HR

6

Santana 1B

34 HR

Herrera LF

15 HR

7

Marte CF

9 HR

Escobar SS

7 HR

8

Polanco LF

22 HR

Chirinos C

9 HR

9

Castillo C

14 HR

Jhoulys Chacin

 

投手

Edinson Volquez

 

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