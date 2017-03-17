經典賽》又是他！地表最強三壘手又炫超狂美技（影音）
2017/03/17 12:37
〔體育中心／綜合報導〕多明尼加三壘手馬查多（Manny Machado）在預賽讓全世界看見他在大聯盟的2屆金手套功力，今天對委內瑞拉又演出超級誇張的美技，再度讓球迷瘋狂。
6局上，委內瑞拉卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出恰巧壓線的強勁滾地球，眼看要形成車布邊安打，但馬查多攔到球後，在重心偏離的情況下勉強傳向一壘，雖然有點傳歪，但是一壘手桑塔納（Carlos Santana）也演出超級美技，接到彈跳球後轉身撲向一壘，神奇刺殺卡布雷拉。
你也會想看這些新聞：
相關新聞
- 經典賽Live》殷仔隊友先發無失分 多明尼加開轟領先
- 經典賽》最好球員打太少 教士總教練不開心
- 經典賽》投手前滾地球 他竟跑出另類二壘打（影音）
- 經典賽》專家跌破眼鏡 最多全壘打竟是這2國
- 棒協原則同意 一級賽事組、訓、賽交給中職
推薦新聞
-
NBA》尼克勝率不滿5成 甜瓜：本季是糟糕的一季2017/03/17 13:25
-
棒協願意讓出主導權 中職聯盟回應了2017/03/17 12:59
-
棒球》棒協做假帳？ 林德福這樣說…2017/03/17 12:47
-
新任署長林德福正式上任 接招棒球組訓燙手山芋2017/03/17 11:25
-
NBA》魏少飆第34次大三元 雷霆奪4連勝2017/03/17 10:59