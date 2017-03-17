經典賽》又是他！地表最強三壘手又炫超狂美技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加三壘手馬查多（Manny Machado）在預賽讓全世界看見他在大聯盟的2屆金手套功力，今天對委內瑞拉又演出超級誇張的美技，再度讓球迷瘋狂。

6局上，委內瑞拉卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出恰巧壓線的強勁滾地球，眼看要形成車布邊安打，但馬查多攔到球後，在重心偏離的情況下勉強傳向一壘，雖然有點傳歪，但是一壘手桑塔納（Carlos Santana）也演出超級美技，接到彈跳球後轉身撲向一壘，神奇刺殺卡布雷拉。

你也會想看這些新聞：

【委內瑞拉VS多明尼加文字直播】

【最好球員打太少 教士總教練不開心】

【專家跌破眼鏡 最多全壘打竟是這2國】