NBA》里拉德轟下49分 拓荒者滅火緊追金塊

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今大發神威，全場三分球12投9中，轟下49分，另外送出5助攻，率隊以115：104擊敗熱火拿下3連勝，與西部第8金塊的差距縮小到1場。熱火2連勝被終結後，因戰績與活塞相同、對戰居劣勢，從東部第7跌到第9。

里拉德在第1節比賽就7投4中、罰球5投全進，獨得15分，雖然熱火在上半場緊咬比數，板凳球員也比拓荒者板凳得分多，但仍擋不住里拉德的驚人表現。「我今天感覺非常好，心裡只想著『等我回到場上就能接管戰局』，里拉德說：「這場我從頭到尾都打得很順。」

「他的表現太不可思議了，」熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）說，「聯盟裡不到5個人在擋拆之下有如此破壞力，里拉德就是其中之一。只要他手感一來，他就是最出色的進攻球員。」

里拉德個人生涯第11次達成40分，諾基奇（Jusuf Nurkic）攻下21分、12籃板、3火鍋，麥考倫（C.J. McCollum）攻下18分、5籃板、5助攻；強森（James Johnson）攻下24分、7籃板、5助攻，懷特塞德攻下17分、10籃板、3火鍋，卓吉奇（Goran Dragic）攻下17分、4籃板、3助攻、3抄截。

里拉德（右）今天獨得49分。（美聯社）