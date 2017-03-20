中職》一壘太競爭 蘇智傑、高國慶爭開季名單
2017/03/20 20:15
蘇智傑（右）。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊一壘手競爭人數眾多，待主砲潘武雄歸隊後，可能也暫時得在指定打擊位置發揮，依據總教練黃甘霖的想法，一壘手應該確定會登錄近況頗佳的鄧志偉、能兼顧三壘的買嘉儀，近況欠佳的蘇智傑、高國慶，其中一人可能暫時二軍調整。
新秀蘇智傑原本能兼守內野多個位置，打擊實力也不俗，不過開季前傳出手肘傷勢，導致只能以一壘手或指定打擊身分出賽，因指定打擊可能交給潘武雄，加上蘇智傑近況確實還須調整，總教練黃甘霖認為，或許先別操之過急，讓蘇智傑完整休息，養好傷再上一軍貢獻，對球隊較好，屆時蘇智傑也能兼練二壘或三壘位置。
相關新聞
- 中職》3經典賽國手獲加薪 兄弟主力薪資看這
- 中職》狄馬克報到首練投 能否趕上開季再觀察
- 中職》蔗總點名莊駿凱代班開路 開幕戰林子崴有機會
- 中職》力挺Frankie？高國輝：比大義可愛（影音）
- 中職》「老邦」接任秘書長 老隊友彭政閔：更能了解球員
推薦新聞
-
中職Live》兄弟強攻22安 熱身賽16：2退獅2017/03/20 21:47
-
經典賽》四強生死戰 波國總教頭信心滿滿2017/03/20 21:34
-
經典賽》日本三國手表現亮眼 美媒點名能挑戰大聯盟2017/03/20 20:40
-
中職》一壘太競爭 蘇智傑、高國慶爭開季名單2017/03/20 20:15
-
MLB》經典賽拉傷 馬林魚三壘手無緣開季2017/03/20 19:11