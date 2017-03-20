中職》一壘太競爭 蘇智傑、高國慶爭開季名單

蘇智傑（右）。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅隊一壘手競爭人數眾多，待主砲潘武雄歸隊後，可能也暫時得在指定打擊位置發揮，依據總教練黃甘霖的想法，一壘手應該確定會登錄近況頗佳的鄧志偉、能兼顧三壘的買嘉儀，近況欠佳的蘇智傑、高國慶，其中一人可能暫時二軍調整。

新秀蘇智傑原本能兼守內野多個位置，打擊實力也不俗，不過開季前傳出手肘傷勢，導致只能以一壘手或指定打擊身分出賽，因指定打擊可能交給潘武雄，加上蘇智傑近況確實還須調整，總教練黃甘霖認為，或許先別操之過急，讓蘇智傑完整休息，養好傷再上一軍貢獻，對球隊較好，屆時蘇智傑也能兼練二壘或三壘位置。